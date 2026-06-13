Au Liban, les activités militaires israéliennes gagnent en intensité

Dans le sud du Liban, les avions de combat israéliens sillonnent le ciel sans relâche. Au sol, les blindés avancent et les bulldozers rasent des structures. Vu depuis les positions des Casques bleus de l'ONU, le paysage porte les marques d'une activité militaire qui gagne en intensité.



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