États-Unis-Iran : l'ONU encouragée par les discussions autour d'un cessez-le-feu

Alors que des informations contradictoires circulaient vendredi au sujet d’un possible accord de cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran, les Nations Unies continuent de suivre de près l’évolution de la situation. Sans se prononcer sur la solidité des négociations en cours, l'organisation se dit néanmoins « encouragée » par les signaux diplomatiques apparus ces derniers jours.



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