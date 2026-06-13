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Observatoire des droits humains

Une Coupe du monde verte est-elle possible ?

par Lionel Pabion, Maître de conférences en histoire, Université Rennes 2
Compétition après compétition, la Coupe du monde de football semble être toujours plus polluante et plus émettrice de gaz à effet de serre. Mais est-ce une fatalité ?La Conversation


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