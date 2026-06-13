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Observatoire des droits humains

La communauté hispanique, moteur économique oublié du « soccer » aux États-Unis

par Jonathan Leblanc, Doctorant au centre d’histoire culturelle des sociétés contemporaines (CHCSC), Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) – Université Paris-Saclay
Passionnés par le football, bien plus que les autres communautés du pays, les Hispaniques des États-Unis ont pourtant un rapport distancié à l’égard de l’équipe nationale et du championnat local.La Conversation


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