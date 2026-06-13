En Bolivie, les « cholitas futbolistas » jouent aussi le match de la représentation

par Nayra Vacaflor, Maîtresse de conférences en sciences de l’information et de la communication, travaillant sur les représentations médiatiques et les pratiques numériques en contexte interculturel, à partir d’approches créatives de recherche, Université Bordeaux Montaigne