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Observatoire des droits humains

Les investissements américains en RD Congo devraient favoriser la lutte contre la corruption et le respect des droits

par Human Rights Watch
Click to expand Image Une mine de cuivre à ciel ouvert à Kolwezi, en République démocratique du Congo, photographiée le 6 juillet 2016.  © 2016 Per-Anders Pettersson/Getty Images Le gouvernement américain prévoit d’importants investissements dans des minéraux critiques en République démocratique du Congo, tout en affirmant que les entreprises américaines contribueront à « la paix, la prospérité et la dignité » de la région. Mais pour qu’une telle contribution au développement économique soit efficace, les gouvernements américain et congolais devraient s’attaquer aux…


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© Human Rights Watch -
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