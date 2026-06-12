Les investissements américains en RD Congo devraient favoriser la lutte contre la corruption et le respect des droits

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une mine de cuivre à ciel ouvert à Kolwezi, en République démocratique du Congo, photographiée le 6 juillet 2016. © 2016 Per-Anders Pettersson/Getty Images Le gouvernement américain prévoit d’importants investissements dans des minéraux critiques en République démocratique du Congo, tout en affirmant que les entreprises américaines contribueront à « la paix, la prospérité et la dignité » de la région. Mais pour qu’une telle contribution au développement économique soit efficace, les gouvernements américain et congolais devraient s’attaquer aux…



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