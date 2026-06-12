Ebola en RDC : l’UNICEF redoute une hausse des cas chez les enfants alors que l’épidémie s’étend

Alors que la souche Bundibugyo continue de se propager dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), davantage d’enfants pourraient être touchés par l’épidémie d’Ebola dans les jours à venir, ont mis en garde vendredi des agences des Nations Unies.



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