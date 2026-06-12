Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

En Ukraine, le bilan des victimes civiles atteint un niveau inédit depuis quatre ans

La guerre tue de plus en plus loin du front ukrainien. Avec plus de 2 000 victimes civiles en un seul mois, le pays enregistre son bilan le plus lourd depuis avril 2022, au lendemain de l'invasion russe à grande échelle.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Ebola en RDC : l’UNICEF redoute une hausse des cas chez les enfants alors que l’épidémie s’étend
~ VIH : les coupes budgétaires font vaciller des années de progrès contre le sida
~ Haïti ouvre ses premiers refuges pour femmes face à l’explosion des violences sexuelles
~ Nous avons lancé 100 000 simulations de la Coupe du monde. Et le vainqueur est…
~ Non, les basketteurs de la NBA ne sont ni des bêtes ni des guerriers
~ Îles Salomon : délicat jeu d’équilibre géopolitique entre la Chine et l’Australie
~ Comment éviter que votre chat ne devienne un vecteur de maladies
~ Transplanter au Québec les rituels et la philosophie du thé chinois
~ Biométrie électorale à Madagascar: pourquoi la technologie ne suffit pas à produire la confiance
~ Malawi : Les personnes atteintes d’albinisme face à la discrimination et à des obstacles en matière d’emploi
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter