Québec solidaire assure la réalisation de 2 stations du REM dans le Sud-Ouest de Montréal

Québec, le 10 juin 2026 — La cheffe du deuxième groupe d’opposition et porte-parole de Québec solidaire,, et le député de Taschereau et responsable solidaire en matière de Transports,, se réjouissent de, Loi bonifiant les pouvoirs d’intervention des municipalités et modifiant d’autres dispositions législatives.

Les solidaires dénoncent toutefois vivement le chantage exercé par le ministre, qui a tenté de lier la réalisation de ces stations situées dans la circonscription du député solidaire de Saint-Henri-Sainte-Anne, Guillaume Cliche-Rivard, à l’appui de Québec solidaire au projet de loi 5 sur l’accélération des grands projets.

« Le ministre a essayé de nous passer un sapin : il nous a dit clairement que si on ne votait pas pour son projet de loi, on n’aurait pas nos stations. C’est du chantage, purement et simplement. Les stations du REM dans le Sud-Ouest, ce n’est pas une monnaie d’échange pour faire adopter un projet de loi dangereux à toute vapeur : c’est un besoin criant pour les gens de Pointe-Saint-Charles et du Sud-Ouest, qui attendent depuis des années. On ne négocie pas la mobilité des Montréalaises et des Montréalais sur le coin d’une table », a déclaré Ruba Ghazal, cheffe du deuxième groupe d’opposition.

Québec solidaire a refusé de plier devant cette tactique et a plutôt travaillé à inscrire les deux stations dans le projet de loi 22, où elles ont véritablement leur place. « Prendre en otage des infrastructures de transport collectif pour forcer l’adoption du projet de loi 5 qui affaiblissait les protections environnementales, réduisait les consultations publiques et faisait reculer l’état de droit en concentrant énormément de pouvoir dans les mains du ministre des Finances, c’est indigne d’un gouvernement responsable. Nous, on a livré la marchandise sur toute la ligne : d’abord en refusant l’adoption du PL5 tel que présenté, puis en inscrivant les stations du REM dans la loi sur les pouvoirs des municipalités. », a ajouté Etienne Grandmont, porte-parole de Québec solidaire en matière de transports et de mobilité durable.

Québec solidaire continuera de talonner le gouvernement pour que le financement et l’échéancier de réalisation des deux stations soient confirmés rapidement, sans condition ni marchandage politique.