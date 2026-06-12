Le Monastère des Ursulines de Québec protégé grâce à un projet de loi parrainé par Etienne Grandmont

Québec, le 11 juin 2026 – Québec solidaire se réjouit de l’adoption d’un projet de loi préparé par les Ursulines de Québec et parrainé par, visant à assurer la pérennité du site du Monastère des Ursulines de Québec et du patrimoine exceptionnel qu’il abrite.

« En tant qu’élus, nous avons la responsabilité de protéger le patrimoine historique et culturel du Québec. Les Ursulines ont une histoire forte pour la ville de Québec, une histoire qui va continuer de s’écrire avec l’adoption de ce projet de loi. L’avenir du site du Monastère des Ursulines, situé au cœur d’un secteur reconnu au patrimoine mondial de l’Unesco, est maintenant garanti et les générations futures pourront profiter de ce bijou patrimonial.»

Ce projet de loi accompagne une démarche entreprise par les Ursulines pour sauvegarder et mettre en valeur l’héritage historique du Monastère, riche de près de 400 ans de présence dans le Vieux-Québec. Dans le cadre de cette démarche, le Monastère des Ursulines sera cédé à une fiducie, qui aura pour mission d’en assurer la conservation. Québec solidaire salue le travail des Ursulines et de l’ensemble des partenaires qui ont contribué à l’élaboration de ce projet de loi qui assurera la protection de ce patrimoine québécois inestimable.