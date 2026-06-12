Élections 2026 : Steven Roy Cullen est officiellement candidat pour Québec solidaire dans Trois-Rivières

Trois-Rivières, 11 juin 2026 – Steven Roy Cullen portera à nouveau les couleurs de Québec solidaire dans Trois-Rivières lors des élections provinciales le 5 octobre 2026. Gestionnaire communautaire d’expérience et Trifluvien engagé, il entend axer sa campagne autour des enjeux du coût de la vie.

Acclamé par une foule de partisans réunis au centre-ville trifluvien, Steven Roy Cullen proposera tout au long de la campagne des solutions concrètes et adaptées à Trois-Rivières aux questions de logement, d’alimentation et de transport. Le candidat recevait également l’appui public de nombreux membres présents, dont celui de l’écrivain Adis Simidzija.

Des solutions concrètes aux enjeux du coût de la vie

Candidat solidaire remarqué aux élections de 2018 dans Champlain et de 2022 dans Trois-Rivières, où il est arrivé en deuxième position, Steven Roy Cullen occupe le poste de directeur adjoint au Comité de Solidarité/Trois-Rivières. Trifluvien bien établi dans sa communauté, il déploie de nombreux efforts pour mobiliser la population en faveur d’une société plus juste, solidaire et écologique.

« Je me lance parce j’aspire toujours à un Québec où toutes et tous peuvent vivre dans la dignité. Les Trifluviennes et Trifluviens en arrachent. La hausse du coût de la vie est insoutenable et ça prend plus qu’un crédit de TVQ pour remédier à la situation », a souligné Steven Roy Cullen, candidat de Québec solidaire dans Trois-Rivières.

« Il faut améliorer le pouvoir d’achat des Québécoises et Québécois et, pour ce faire, il faut améliorer leurs revenus. Il faut une meilleure redistribution de la richesse. Québec solidaire est le seul parti à proposer des solutions concrètes et audacieuses allant dans ce sens », poursuit-il.

« L’investiture de Steven à Trois-Rivières démontre la solidité et l’ancrage de notre projet politique à travers le Québec. C’est une personne qui a toujours eu à cœur la défense des plus vulnérables et qui dégage une énergie qui résonne particulièrement avec les valeurs portées par la communauté. Nous avons la certitude que son leadership et sa capacité à rassembler seront déterminants pour gagner la confiance des électeurs trifluviens » a déclaré Ruba Ghazal, porte-parole de Québec solidaire.

« Steven incarne parfaitement la synthèse entre l’action de terrain et la rigueur politique. Son expérience dans la défense des droits sociaux et sa compréhension des enjeux environnementaux font de lui un atout majeur pour Québec solidaire. Nous sommes convaincus qu’il saura mobiliser les forces vives de Trois-Rivières pour faire avancer nos priorités communes » a affirmé Sol Zanetti, porte-parole de Québec solidaire.

Québec solidaire, la seule option progressiste aux prochaines élections

Alors que les services publics s’effritent, que les iniquités de richesse affectent jusqu’aux travailleuses et travailleurs à temps plein et que les impacts des enjeux climatiques se font de plus en plus présents, il est urgent d’envoyer au gouvernement des femmes et des hommes offrant de véritables solutions.

Le constat est clair, Québec solidaire est le seul parti s’attaquant réellement à ces enjeux importants aux yeux des Québécoises et des Québécois.