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Coupe du monde : Les sponsors de la FIFA devraient soutenir une « trêve de l’ICE »

par Human Rights Watch
Click to expand Image Un homme tenait un ballon de football lors d'une conférence de presse organisée près d’un stade où se joueront des matches de la Coupe du monde à Inglewood, en Californie, le 9 juin 2026. Le message inscrit sur le ballon, « ICE out of the Cup » (« ICE hors de la Coupe ») faisait allusion à l’agence de l'immigration et des douanes (Immigration and Customs Enforcement, ICE). © 2026 Frederic J. Brown / AFP via Getty Images. (New York, 11 juin 2026) – Les partenaires et sponsors de la Coupe du monde de la FIFA devraient se joindre aux appels en faveur d'une…


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© Human Rights Watch -
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