VIH : les coupes budgétaires font vaciller des années de progrès contre le sida

Moins d’argent, moins de prévention, plus de risques. Un nouveau rapport de l’ONU alerte sur les conséquences d’une chute sans précédent de l’aide internationale : recul du dépistage, accès aux traitements fragilisé et programmes de prévention amputés dans les pays les plus touchés. Au point de faire craindre une résurgence de l’épidémie.



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