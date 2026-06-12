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Observatoire des droits humains

Haïti ouvre ses premiers refuges pour femmes face à l’explosion des violences sexuelles

L’ouverture des premières « maisons des femmes » en Haïti, avec le soutien de l’État et l'ONU, marque une avancée dans la prise en charge des victimes de violences sexuelles. Dans un pays où les agressions commises par les gangs continuent de se multiplier, ces refuges offrent un soutien essentiel tout en rappelant l’ampleur des risques auxquels femmes et filles restent exposées.


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© Nations Unies -
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