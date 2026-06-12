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Nous avons lancé 100 000 simulations de la Coupe du monde. Et le vainqueur est…

par Achim Zeileis, Professor of Statistics, University of Innsbruck
Quels sont les favoris de la Coupe du monde 2026 ? Grâce à un algorithme d’apprentissage automatique combinant cotes des bookmakers, performances des joueurs et historiques de matchs, des chercheurs ont calculé les chances de chaque sélection.La Conversation


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