Non, les basketteurs de la NBA ne sont ni des bêtes ni des guerriers

par Audrey Portes, Assistant Professor, Montpellier Business School

Audrey Missonier, Associate professor, Montpellier Business School

Clément Dubreuil, Professeur et chercheur à KEDGE Business School, auteur d'une thèse sur la violence et le rugby, Kedge Business School

Franck Celhay, Professor, Montpellier Business School