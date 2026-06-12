Non, les basketteurs de la NBA ne sont ni des bêtes ni des guerriers
par Audrey Portes, Assistant Professor, Montpellier Business School
Audrey Missonier, Associate professor, Montpellier Business School
Clément Dubreuil, Professeur et chercheur à KEDGE Business School, auteur d'une thèse sur la violence et le rugby, Kedge Business School
Franck Celhay, Professor, Montpellier Business School
Spurs, Wolves, Thunder, Hawks… les finales NBA 2026 battent leur plein. Derrière ces noms, une question se pose : que révèlent-ils sur notre conception du sport ?
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- vendredi 12 juin 2026