Comment éviter que votre chat ne devienne un vecteur de maladies
par Amy Wilson, Adjunct Professor, Forest and Conservation Sciences, University of British Columbia
Peter Marra, Professor of Biology and the Environment, Georgetown University
Scott Wilson, Adjunct Professor, Forest and Conservation Sciences, University of British Columbia
Réfléchir aux déplacements extérieurs de votre chat peut contribuer à préserver la biodiversité, le bien-être animal et la santé publique.
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© La Conversation
- vendredi 12 juin 2026