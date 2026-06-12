Malawi : Les personnes atteintes d’albinisme face à la discrimination et à des obstacles en matière d’emploi

par Human Rights Watch

Click to expand Image Lazarus K., un homme malawien âgé de 38 ans atteint d’albinisme, à Dowa. Son témoignage : « Je crains le risque d’un enlèvement, même si cette situation s’est améliorée. Les personnes non atteintes d’albinisme continuent de nous regarder de haut, et beaucoup nous considèrent comme des personnes sacrifiables et inférieures. Nous ne sommes pas invités à participer aux processus communautaires. » © 2025 Samer Muscati/Human Rights Watch • Les personnes atteintes d’albinisme au Malawi sont confrontées à la discrimination en matière d’embauche, d’éducation et d’accès…



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