Canicules en Europe : près de 200 000 morts en quatre ans

Alors que plusieurs pays européens viennent de connaître leur printemps le plus chaud jamais enregistré, plus de 200.000 personnes sont décédées des suites de la chaleur en Europe au cours des quatre dernières années seulement, a indiqué jeudi l’agence sanitaire mondiale de l’ONU, qui appelle les pays à mieux protéger la population contre les effets de la chaleur.



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