Moyen-Orient : l’ONU alerte sur une dangereuse spirale de violence

Alors que les tensions militaires entre l’Iran et les États-Unis se sont fortement aggravées ces derniers jours, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a appelé jeudi les parties à respecter pleinement le cessez-le-feu et à renouer avec le dialogue.



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