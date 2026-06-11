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Prix L’Oréal-UNESCO : cinq chercheuses distinguées pour des avancées majeures en santé et environnement

Alors que les femmes ne représentent encore qu’un tiers des chercheurs dans le monde, cinq scientifiques ont reçu jeudi au siège de l’UNESCO à Paris le Prix international L’Oréal-UNESCO « Pour les femmes et la science » 2026. 


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