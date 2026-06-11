« Les droits humains font partie de notre ADN » : l’ONU lance une alliance pour contrer les menaces croissantes

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) a lancé une Alliance mondiale pour les droits humains, une vaste coalition visant à placer cette question au cœur de la prise de décision, alors que les niveaux de conflit atteignent des sommets historiques dans un contexte d’aggravation des inégalités et d’accélération du changement climatique.



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