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Afghanistan. Le nouveau code autorisant le mariage des enfants aggrave la situation déjà désastreuse des droits des femmes et des filles

par Amnesty International
Le nouveau décret des talibans autorisant le mariage des enfants constitue la dernière salve en date de l’offensive menée contre les droits des femmes et des filles en Afghanistan, écrit Amnesty International dans sa nouvelle analyse juridique. Publié au Journal officiel par les talibans le 14 mai 2026, le décret n° 18 intitulé « Code sur la séparation […] The post Afghanistan. Le nouveau code autorisant le mariage des enfants aggrave la situation déjà désastreuse des droits des femmes et des filles appeared first on Amnesty International. ]]>


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