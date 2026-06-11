Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Canicules en Europe : près de 200.000 morts en quatre ans

Alors que plusieurs pays européens viennent de connaître leur printemps le plus chaud jamais enregistré, plus de 200.000 personnes sont décédées des suites de la chaleur en Europe au cours des quatre dernières années seulement, a indiqué jeudi l’agence sanitaire mondiale de l’ONU, qui appelle les pays à mieux protéger la population contre les effets de la chaleur.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Après dix ans de hausse, les déplacements forcés dans le monde marquent le pas
~ Ebola bloque la route du retour : plus de 600 réfugiés rwandais coincés en RDC
~ La catastrophe qui tarde : comprendre le « paradoxe de l’environnementaliste »
~ Rivalités au sommet du pouvoir au Sénégal : les conditions pour préserver la stabilité
~ Le danger d’une IA utilisée par la justice
~ « Happy Birthday, Mister President ! » : anniversaires présidentiels et mise en scène du pouvoir
~ La maîtrise de soi est une force, mais un excès de discipline peut se retourner contre nous
~ Le luxe contre lui-même
~ Les ovnis, un mythe moderne façonné par Hollywood
~ Le Salvador, laboratoire du techno-autoritarisme
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter