Coup d'envoi du Mondial 2026 : le match qui se joue loin des stades

Des camps de réfugiés aux terrains vagues des quartiers populaires, des programmes éducatifs aux campagnes de santé publique, les Nations Unies profitent du plus grand événement sportif de la planète pour rappeler que le football peut aussi être un outil d’inclusion, de protection et de développement.



Lire l'article complet