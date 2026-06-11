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Après dix ans de hausse, les déplacements forcés dans le monde marquent le pas

Alors que sept réfugiés sur dix vivent dans une situation de déplacement de longue durée, les déplacements forcés dans le monde ont diminué l'an dernier pour la première fois en dix ans, tout en restant à « un niveau inacceptable », a indiqué jeudi l’agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).


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© Nations Unies -
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