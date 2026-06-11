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Ebola bloque la route du retour : plus de 600 réfugiés rwandais coincés en RDC

Frontière fermée, départs suspendus. À Goma et Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo, plus de 600 réfugiés rwandais prêts à rentrer chez eux restent bloqués, tandis que les autorités sanitaires renforcent en urgence les dispositifs destinés à contenir Ebola.


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© Nations Unies -
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