Mondial de football : les politiques migratoires américaines dans le viseur de l’ONU

Le chef des droits de l'homme de l'ONU a appelé à une « refonte majeure » des politiques américaines d'immigration et de sécurité à la veille du lancement de la Coupe du monde de football, avertissant que le profilage racial, la surveillance et les mesures coercitives agressives affectent déjà les équipes, les officiels et les supporters.



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