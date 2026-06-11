La catastrophe qui tarde : comprendre le « paradoxe de l’environnementaliste »

par Jean-Michel Salles, Directeur de recherche en Economie de l'environnement, Université de Montpellier

Guy Richard, Directeur de l'expertise scientifique collective, de la prospective et des études à l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE), Inrae

Michel Colombier, Directeur scientifique, Iddri