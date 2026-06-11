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Observatoire des droits humains

La catastrophe qui tarde : comprendre le « paradoxe de l’environnementaliste »

par Jean-Michel Salles, Directeur de recherche en Economie de l'environnement, Université de Montpellier
Guy Richard, Directeur de l'expertise scientifique collective, de la prospective et des études à l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE), Inrae
Michel Colombier, Directeur scientifique, Iddri
Les climats se dérèglent, les écosystèmes se dégradent et pourtant, à l’échelle globale, revenu moyen par habitant, espérance de vie et niveaux d’éducation continuent d’augmenter. Comment expliquer ce paradoxe ?La Conversation


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