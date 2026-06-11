Rivalités au sommet du pouvoir au Sénégal : les conditions pour préserver la stabilité
par Joan Ricart-Huguet, Associate Professor, Loyola University Maryland; London School of Economics and Political Science
Alioune Wagane Ngom, enseigant-chercheur, Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA)
Le Sénégal traverse une période de tensions marquées par une rivalité entre le président de la République Bassirou Diomaye Faye et son ex-Premier ministre Ousmane Sonko. Cette rivalité entre les deux principales figures du parti au pouvoir a été à l'origine du limogeage…
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- jeudi 11 juin 2026