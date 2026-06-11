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Observatoire des droits humains

Le danger d’une IA utilisée par la justice

par Raisul Islam Sourav, PhD Candidate in Legal Analytics, University of Galway
L’IA est désormais utilisée dans plusieurs pays pour statuer sur des affaires « de moindre importance ». Avec un risque de justice à deux vitesses.La Conversation


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