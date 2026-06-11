Non, les relations entre professeurs et étudiants ne sont pas simplement une affaire d’« adultes consentants »
par Bryn Williams-Jones, Professor of Bioethics and Director of the Department of Social and Preventive Medicine, École de santé publique, Université de Montréal
Dans un milieu universitaire hiérarchisé, les relations amoureuses entre professeurs et étudiants posent des enjeux de pouvoir que le seul « consentement entre adultes » ne suffit pas à régler.
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- jeudi 11 juin 2026