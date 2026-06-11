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Observatoire des droits humains

Arsenic à Rouyn‑Noranda : la fabrique du doute

par Laurie Gagnon-Bouchard, Doctorante en science politique, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa
Glencore attribue l’arsenic mesuré chez les habitants de Rouyn‑Noranda à leur alimentation plutôt qu’aux émissions de la Fonderie Horne, alimentant le doute sur une contamination pourtant documentée.La Conversation


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