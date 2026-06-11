Libye. Il faut libérer les militant·e·s humanitaires détenus pour avoir tenté d’acheminer de l’aide à Gaza

par Amnesty International

Les Forces armées arabes libyennes (FAAL) doivent veiller à libérer immédiatement 10 membres du convoi terrestre mondial Sumud détenus arbitrairement depuis plus de deux semaines dans l’est de la Libye, uniquement pour avoir tenté d’acheminer de l’aide à Gaza, alors qu’Israël poursuit son génocide, a déclaré Amnesty International le 9 juin 2026. Le 24 mai 2026, un groupe […] The post Libye. Il faut libérer les militant·e·s humanitaires détenus pour avoir tenté d’acheminer de l’aide à Gaza appeared first on Amnesty International. ]]>



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