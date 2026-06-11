Monde. Les systèmes de profilage des risques utilisés pour identifier des délinquants potentiels enfreignent le droit international et doivent être interdits – nouveau rapport

par Amnesty International

Le recours étendu à des systèmes de profilage des risques par les autorités publiques, dans les domaines de l’application des lois, de la protection sociale et de la migration, est incompatible avec le droit international relatif aux droits humains et doit être interdit, écrit Amnesty International dans un nouveau rapport. Le profilage des risques a […] The post Monde. Les systèmes de profilage des risques utilisés pour identifier des délinquants potentiels enfreignent le droit international et doivent être interdits – nouveau rapport appeared first on Amnesty International. ]]>



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