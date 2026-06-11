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RD Congo : Les communautés devraient participer à la réponse à l’épidémie d’Ebola

par Human Rights Watch
Click to expand Image Des agents de santé vêtus de tenues de protection marchaient à l'extérieur de l'Hôpital général de référence de Mongbwalu, dans la province de l’Ituri dans l’est de la République démocratique du Congo, le 21 mai 2026 ; cette région a été particulièrement touchée par la propagation de l'épidémie d'Ebola. © 2026 Michel Lunanga/Getty Images Le gouvernement congolais et ses partenaires internationaux devraient donner la priorité à l’implication des communautés et limiter le rôle des forces de sécurité dans sa réponse à l’épidémie d’Ebola en République démocratique…


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© Human Rights Watch -
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