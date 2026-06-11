Ebola : le risque élevé reste limité aux pays voisins de la RDC et de l’Ouganda, selon l’OMS

L’épidémie de virus Ebola Bundibugyo qui sévit en République démocratique du Congo (RDC) et en Ouganda continue de faire peser un risque élevé sur les pays voisins, où la surveillance aux frontières a été renforcée. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime toutefois que le risque de propagation au-delà des zones frontalières demeure faible.



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