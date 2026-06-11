Travail des enfants : l’ONU brandit le carton rouge

À l’occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants, célébrée le 12 juin, le Directeur général de l’Organisation internationale du Travail (OIT), Gilbert F. Houngbo, a appelé à une mobilisation urgente pour mettre fin à un fléau qui touche encore des dizaines de millions d’enfants dans le monde.



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