En Ukraine, les humanitaires travaillent sous la menace permanente des missiles et des drones

Dans le sud de l’Ukraine, la guerre ne laisse guère de répit. Alors que l’invasion russe à grande échelle est entrée dans sa cinquième année, l’acheminement de l’aide humanitaire est devenu un exercice de plus en plus périlleux, entre bombardements, drones et champs de mines.



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