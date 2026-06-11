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Au Yémen, l’ONU attend toujours la libération de ses employés

Deux ans après la vague d’arrestations qui a frappé ses équipes au Yémen, l’ONU réclame une nouvelle fois la libération immédiate et inconditionnelle de dizaines de membres de son personnel toujours détenus par les rebelles houthistes.


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© Nations Unies -
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