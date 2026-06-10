La Grande Nicobar peut-elle survivre aux ambitions de développement que l'Inde prévoit pour elle ?

par Clément Blavet

Un projet d'infrastructure pour la Grande Nicobar a fait naître un débat sur les risques environnementaux, les droits des communautés autochtones et sur les ambitions stratégiques alors que les critiques mettent en garde sur les conséquences écologiques et sociales irréversibles sur cette île fragile.



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