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Des scientifiques ont identifié des sons émis par huit espèces de poissons

par Darienne Lancaster, PhD Candidate - Marine Ecology and Acoustics, University of Victoria
On savait que certains poissons émettent des sons. Aujourd’hui, grâce à des techniques acoustiques sous-marines spéciales, on a pu identifier les sons émis par huit espèces différentes.La Conversation


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