En France, les signes avant-coureurs d’une crise institutionnelle majeure
par Nicolas Salerno, Doctorant chercheur, Université Grenoble Alpes (UGA)
Olivier Vidal, Chercheur à l'Institut des sciences de la Terre, Université Grenoble Alpes (UGA)
Les sociétés ne basculent pas du jour au lendemain. Comme les séismes, les grandes crises politiques résultent souvent de pressions accumulées pendant des décennies avant qu’un événement déclencheur révèle leur ampleur.
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- mercredi 10 juin 2026