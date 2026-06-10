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Observatoire des droits humains

Loi contre les violences scolaires : une victoire des victimes ?

par Éric Debarbieux, Professeur émérite en sciences de l'éducation, Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)
La proposition de loi visant à protéger les enfants contre les violences en milieu scolaire a été adoptée à l’unanimité, actant un changement de regard sur l’enfant dans la société.La Conversation


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