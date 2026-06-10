Profiteur, partageur : comment se mettent en place les rôles sociaux des individus dans un groupe ?

par Philippe Faure, Directeur de recherche, Centre national de la recherche scientifique (CNRS); ESPCI Paris

Bruno Delord, Modélisation des réseaux de neurones et du comportement, Sorbonne Université

Clément Solié, Docteur en neurosciences, ESPCI Paris ; Université Paris Cité