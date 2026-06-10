Profiteur, partageur : comment se mettent en place les rôles sociaux des individus dans un groupe ?
par Philippe Faure, Directeur de recherche, Centre national de la recherche scientifique (CNRS); ESPCI Paris
Bruno Delord, Modélisation des réseaux de neurones et du comportement, Sorbonne Université
Clément Solié, Docteur en neurosciences, ESPCI Paris ; Université Paris Cité
Dans un groupe, les rôles de leader, de travailleur ou encore de profiteur semblent parfois des qualités innées. Bien au contraire, les neurosciences montrent que le hasard joue un grand rôle au départ.
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- mercredi 10 juin 2026