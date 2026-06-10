Première scientifique : nous avons réussi à enregistrer l’activité cardiaque d’un rorqual commun en liberté

par Aurélie Célérier, Enseignante Chercheuse en Biologie du Comportement au CEFE, Université de Montpellier; Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Angelo Torrente, Chargé de recherche CNRS en Physiologie Cardiaque à l'IGF, Université de Montpellier; Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Bertrand Bouchard, Vétérinaire et Chercheur en Physiologie et Écologie des cétacés, Université de Montpellier; Centre national de la recherche scientifique (CNRS)