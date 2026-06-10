Première scientifique : nous avons réussi à enregistrer l’activité cardiaque d’un rorqual commun en liberté
par Aurélie Célérier, Enseignante Chercheuse en Biologie du Comportement au CEFE, Université de Montpellier; Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Angelo Torrente, Chargé de recherche CNRS en Physiologie Cardiaque à l'IGF, Université de Montpellier; Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Bertrand Bouchard, Vétérinaire et Chercheur en Physiologie et Écologie des cétacés, Université de Montpellier; Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Que se passe-t-il dans le cœur d’une baleine lorsqu’elle plonge en apnée ? Nous avons pu enregistrer, pour la première fois, l’activité cardiaque d’un rorqual commun, l’un des plus grands animaux de la planète.
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- mercredi 10 juin 2026