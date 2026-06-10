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Observatoire des droits humains

Pourquoi l'Afrique et le monde restent dangereusement mal préparés à la prochaine pandémie

par Oyewale Tomori, Fellow, Nigerian Academy of Science
Les mesures présentées dans le rapport sur la préparation mondiale aux pandémies revêtent une importance cruciale pour la gestion des futures épidémies.La Conversation


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