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L'article L214 fête ses 50 ans : la sensibilité animale reconnue par la loi mais ignorée dans les faits

par Émilie Dardenne, Professeure des universités, Université Rennes 2
Il y a cinquante ans, la loi française reconnaissait la sensibilité animale avec le désormais célèbre article L214-1 du Code rural.La Conversation


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