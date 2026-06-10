Algues vertes, fougères et mousses : comment les plantes sans fleurs se reproduisent-elles ?
par Yoan Coudert, Chercheur CNRS en Reproduction et développement des plantes, ENS de Lyon; Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
« Avant les fleurs » vous fait découvrir en images des espèces végétales méconnues : un soupçon d’histoire des sciences, une pincée de botanique, quelques planches de bandes dessinées modernes. Bonnes feuilles.
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- mercredi 10 juin 2026