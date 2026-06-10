Montée des eaux, météo extrèmes : comment de nouveaux systèmes d’IA peuvent aider les villes à mieux se préparer
par Andrea Ficchì, Postdoctoral Research Fellow, Hydrologist and Data Scientist, AXA Research Fund; Polytechnic University of Milan
Emiliano Longo, PhD, Polytechnic University of Milan
Plus de 10 % de la population mondiale habite sur des côtes et est exposée à la montée des eaux et aux tempêtes extrêmes. Des systèmes d’IA, combinés à des modèles physiques, pourraient permettre de mieux évaluer les risques côtiers et de mieux s’y préparer.
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- mercredi 10 juin 2026